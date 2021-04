Vorbereitungen auf die Freibad-Saison laufen

Im Nichtschwimmerbecken muss der Sand noch umgegraben werden, damit er lüften kann und wieder schön hell wird. Im Schwimmerbecken stehen noch kleinere Reparaturen an der Folie an. Spielplätze, Sprungturm und Rutsche sind schon abgenommen und warten theoretisch auf erste Gäste. Letzte Grünpflegearbeiten laufen noch in der Wasseraufbereitungsanlage und in den Beeten.

Überlegungen zu eigener Teststation

Weil die Infektionszahlen in Mülheim aktuell so hoch sind, gehen wir allerdings nicht davon aus, dass wir – wie im letzten Jahr – im Juni öffnen können, heißt es. Allerdings ist das Naturbadgelände vorbereitet und wir haben verschiedene Öffnungskonzepte in der Schublade. Zum Beispiel gibt es Überlegungen für eine eigene Corona-Schnellteststation, falls Badegäste für ihren Besuch ein negatives Testergebnis brauchen. Sobald es Vorgaben für die Schwimmbäder gibt, kann das Naturbad dann schnell reagieren. Wann das sein wird, ist völlig unklar. Das Freibad steht in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Mülheimer SportService.