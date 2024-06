Vorbereitungen auf AfD-Parteitag

Die Polizei erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer in Essen. Demonstranten haben angekündigt, den Weg zur Grugahalle zu blockieren. Auf dem Messeparkplatz P2 läuft die wohl größte zentrale Gegendemo. Die Stadt wird ein Zählsystem vor Ort einrichten, damit nicht zu viele Menschen auf das Gelände gelangen. Sollte es Verletzte geben, hat die Stadt in den Messehallen Möglichkeiten geschaffen, dort viele Menschen zeitgleich versorgen zu können. Die Ruhrbahn hat ebenfalls ein Verkehrskonzept aufgestellt. So steuern Busse am Samstag nicht den Hauptbahnhof an. Von dort startet ein Protestzug Richtung Grugahalle. Dass der Parteitag in der Grugahalle am Wochenende stattfinden kann, hatte die AfD vor Gericht durchgesetzt.