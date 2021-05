Vorbereitung auf Betriebs-Impfungen laufen

Nach Medienberichten registriert das Betriebsarzt-Zentrum Dinslaken jetzt schon etliche Anfragen. Das Zentrum ist auch Anlaufstelle für kleine und mittlere Betriebe aus der Region, die keinen eigenen Betriebsarzt haben. Im Mittelpunkt der Anfragen stehen Hygienepläne, Tests und Impfungen am Arbeitsplatz, heißt es. Geprüft wird in den Zentrum auch, ob die Voraussetzungen für eine Impfung im Betrieb vorhanden sind, z.B. geeignete Kühlschränke, Erste-Hilfe-Material oder Liegen. Die Regierung rechnet damit, dass ab Juni so viel Impfstoff bereit steht, dass die Betriebsärzte loslegen können.