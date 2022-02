Impfaktion im EKM

Alle unter 30 Jahren bekommen Biontech, alle über 30 Jahre Moderna. Drittimpfungen - also Booster - sind mittlerweile schon drei Monate nach dem vollständigen Impfschutz möglich. Viertimpfungen - also eine zweite Auffrischimpfung - ist nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Personen über 70 Jahre, Menschen mit Immunschwäche sowie Personen, die in medizinischen Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten, möglich.

Wer eine Impfung haben möchte, muss sich nicht extra anmelden, sondern kann einfach vorbeikommen. Geimpft wird im Erdgeschoss des EKM. Der Zugang ist nur über den Eingang Schulstraße möglich. Der Weg ist auf dem Krankenhausgelände ausgeschildert.

Es wird vor Ort mehrere Impfkabinen geben. Trotzdem kann es zwischendurch zu Wartezeiten kommen.

Entlang der Schulstraße stehen Parkplätze zur Verfügung, genauso im Parkhaus am Ärztehaus. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, muss seinen Personalausweis mitbringen, wenn vorhanden einen Impfpass sowie die Aufklärungs- und Einwilligungsbögen.

Hier lassen sich die nötigen Unterlagen über die Seite des RKI ausdrucken.