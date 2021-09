Vor-Corona-Niveau noch längst nicht erreicht

Demnach gab es am "DUS" zwischen Januar und August 2019 rund 151.000 Starts und Landungen. In diesem Jahr sind es bislang knapp 41.500. Die wenigsten Flüge gab es im Zusammengang mit den harten Reisebeschränkungen im April 2020. Das zeigt, dass das Niveau von vor der Corona-Krise noch längst nicht erreicht ist - trotz vieler Urlaubsflieger in den Sommermonaten. Besonders deutlich wird das im August-Vergleich. In Düsseldorf gab es in diesem Monat im Jahr 2019 rund 20.500 Starts und Landungen, in diesem Jahr lediglich 10.300.