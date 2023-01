Von Güterzug angefahren: Mann überlebt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (06.01.) wurde ein Mann auf der Bahnstrecke in der Nähe der Kokerei in Bottrop von einem Güterzug angefahren. Der 35-jährige überlebte und erlitt keine schweren Verletzungen.

© Feuerwehr Bottrop