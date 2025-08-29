Vollsperrung steht an - Kaiserstraße wird dicht gemacht

Heute Abend (29.8.) ab 22 Uhr muss die Kaiserstraße zwischen Leineweberstraße und "An den Sportstätten" stadtauswärts vollgesperrt werden. Es laufen zunächst nächtliche Fräsarbeiten. Ab Samstagmorgen kommt neuer Asphalt auf die Straße. Der Sonntag wird für Restarbeiten genutzt. Gegen 14 Uhr soll die Sperrung der Kaiserstraße wieder aufgehoben werden. So lange führt eine Umleitung über Dickswall, Essener Straße, Rumbachbrücke, Obere Saarlandstraße und Werdener Weg. Im Anschluss an die Arbeiten wird es auf der Kaiserstraße stadtauswärts nur eine Fahrspur geben. Dienstag und Mittwoch soll der rote Asphalt für die Fahrradspuren eingebaut werden. Wenn alles fertig ist, wird das gleiche Verfahren auf der Gegenseite der Kaiserstraße durchgeführt, heißt es. Über den zeitlichen Ablauf will die Stadt noch informieren.