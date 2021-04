Vollsperrung der A59 in Duisburg

Die A59 in Duisburg ist gesperrt. Die Autobahn ist zwischen den Kreuzen Duisburg und Duisburg-Süd in beide Richtungen dicht. Schuld ist ein Schaden im Bereich der Grunewaldbrücke. Da ist an einem Verbindungsstück von zwei Fahrbahnteilen ein 20 Zentimeter großer Spalt entstanden.