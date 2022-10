Vollsperrung der A3 wegen Bombensprengung

Die 1.000 Kilogramm schwere Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden. Ab 13 Uhr wird sie von dort zu einem Ort, der für die Sprengung vorbereitet wurde, transportiert. Das kann mehrere Stunden dauern. Ab 9 Uhr werden alle im Umkreis von einem Kilometer evakuiert, in Oberhausen betrifft das ca. 2.700 Menschen und in Duisburg nochmal 1.600. Alle, die sich im Radius von 1.000 bis 2.000 Metern befinden, dürfen ab 12 Uhr ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen. Das sind in Oberhausen 5.400 und in Duisburg 13.600 Menschen.





Auch im Verkehr gibt es einige Einschränkungen: Die A3 ist im Autobahnkreuz Oberhausen und Oberhausen-West ab 13 Uhr zu, die Ausfahrt Holten ist schon ab 12 Uhr gesperrt. Auch der Zugverkehr wird gestört sein. Die Bahnstrecke zwischen Sterkrade und Dinslaken wird ab 13 Uhr vollgesperrt. Davon betroffen sind die Linien RE5 und RE19. Die Züge der Linie RE49 fallen den ganzen Tag aus.