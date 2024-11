Volle Züge und Ausfälle beim RRX

Viele der Züge sind nur halb so lang wie üblich, bzw., wenn Doppeltraktionen fahren, kann der hintere Zugteil nicht genutzt werden. Einige der Zugverbindungen fallen auch komplett aus. Der Grund für die Störung wurde inzwischen gefunden und der Fahrzeughersteller arbeite intensiv an der Lösung, sagt National Express. Es werde damit gerechnet, dass im Laufe des heutigen Tages alle Züge wieder in vollem Umfang fahren und genutzt werden können. Bis dahin sollten sich Pendler aktuell im Fahrgastinformationssystem der Bahn über Einschränkungen informieren.

