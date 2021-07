Volle Tierheime zum Ferienstart

Mit sinkenden Infektionszahlen, dem Ende der Homeoffice-Pflicht, dem Beginn der Ferien und einem geplanten anstehenden Urlaub landen viele von ihnen im Tierheim. Das ist zum Beispiel im Albert-Schweitzer-Tierheim in Essen so. Da sind allein in der ersten Ferienwoche unter anderem ein Hund, 21 Katzen, elf Kaninchen und vier Vögel abgegeben worden. Deutlich mehr als im letzten Jahr, heißt es. Bei uns gab es so eine Welle zum Start in die Ferien nicht, heißt es aus dem Mülheimer Tierheim. Die Einrichtung ist auch für Oberhausen zuständig. Damit das auch so bleibt, gibt es aus Mülheim einen Tipp für alle Neu-Hundebesitzer: Sie sollten dem Tier so schnell wie möglich beibringen, dass es auch mal eine Zeit lang allein Zuhause bleiben kann. Denn je mehr sich die Corona-Lage normalisiert, desto seltener ist rund um die Uhr jemand Zuhause.