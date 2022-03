Vodafone will Störung noch heute beheben

Ursache ist laut Vodafone ein Fehler in einem unterirdischen Kabelstrang und ein defektes Bauteil. Die Reparatur sei sehr aufwendig, soll aber voraussichtlich noch heute abgeschlossen werden können. Bis dahin bitte man die betroffenen Kabelkunden noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten, so der Vodafone-Sprecher weiter. Anwohner im Bereich Oppspring hatten sich zuvor bei Radio Mülheim gemeldet und ihr Leid geklagt. Unter anderem weil das Arbeiten im Homeoffice seit Tagen nicht möglich ist. Auch habe Vodafone über den Ablauf der Störungsbeseitigung so gut wie nicht informiert, sagen betroffene Kunden.