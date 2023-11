Vier Tage Mode Heim Handwerk in Essen

Die Hallen sind nach Schwerpunkten aufgeteilt. So gibt es in Halle 6 alles zum Thema Haushalt, Mode und regionale Lebensmittel. Halle 7 ist komplett für die Themen Reise, Sport und Freizeit reserviert. In Halle 8 dreht sich alles um Kinder und Familie. Für Grundschulen und Kitas gibt es ein Extra-Programm. Letzter Messetag ist am Sonntag. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro. Die Messe Mode Heim Handwerk ist seit über 50 Jahren in Essen zu Hause.