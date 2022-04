Viele Zugausfälle in den Osterferien

Allein auf der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen wird es umfassende Arbeiten geben. Und die starten schon heute Abend (Fr. 8.4.) ab 21 Uhr. Zwei Gleise zwischen Duisburg und Essen werden gesperrt. Züge fahren Umleitungen oder fallen komplett aus. Zum Beispiel sind auf der Linie des RE 3 statt Bahnen Ersatzbusse unterwegs. Grund für die Arbeiten ist, dass auf zehn Kilometern die Gleise erneuert werden. 4800 neue Schwellen, mehr als 8000 Tonnen neuen Schotter und neue Weichen am Bahnhof Essen-West soll es geben.

Ausfälle auch wegen Arbeiten an Ruhr-Brücke

Außerdem kommen Arbeiten an der Ruhr-Brücke in Duisburg dazu. Die Strecke zwischen Essen und Duisburg wird dafür gesperrt. Wegen der Sperrung fallen im ganzen Ruhrgebiet viele Züge aus. Unter anderem beim RE 2 zwischen Essen und Düsseldorf, bei der RB 40 zwischen Essen und Bochum und der S3 zwischen Essen und Oberhausen. Teilweise gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die Gleissperrung dauert zwei Wochen. Auch bei den Fernzügen kommt es wegen der Baustellen zu Änderungen. Der IC von Koblenz bis Norddeich Mole wird ab dem 11. April zwischen Duisburg und Gelsenkirchen umgeleitet, in Oberhausen hält er dann nicht mehr. Auch ICEs sind betroffen. Mehr Infos gibt es unter www.bahn.de