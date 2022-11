Viele Züge halten nicht in Mülheim

Betroffen sind vor allem die National-Express-Linien RE6 (RRX), RE1 (RRX) und RE11 (RRX). Bei RE6 und RE1. Vom kommenden Montag an (21.00 Uhr) bis zum Donnerstag (24. November/5.00 Uhr) werden zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Bochum-Langendreer neue Schienen verlegt. Deshalb müssen viele Züge über Oberhausen umgeleitet werden. Auch der Fernverkehr ist in der Bauzeit eingeschränkt. Die Fernzüge werden laut DB zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen zwischen Dortmund und Duisburg beziehungsweise Köln umgeleitet und halten dann nicht in Bochum und Essen - und je nach Umleitung auch nicht in Mülheim, Duisburg oder Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf. Die S1 sei von den Sperrungen nicht betroffen und fahre wie üblich heißt es. Über alle Änderungen im Fahrplan wird in den Online-Auskunftssystemen und zusätzlich über Aushänge an den Bahnsteigen informiert, teilte die Bahn mit.