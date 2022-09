Viele Verstöße bei Razzien in Essen gefunden

Dabei haben die Einsatzkräfte zwölf Leute angetroffen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und schon längst hätten ausreisen sollen. Außerdem wurden Baucontainer versiegelt, die verbotenerweise als Wohnungen genutzt wurden. Ein Hotel wurde geschlossen wegen Verstößen gegen Brandschutz- und Hygieneauflagen. Auch Luxuswagen haben Polizei und die Taskforce der Stadt gefunden. Diese waren zumindest teilweise als gestohlen gemeldet, heißt es. Auslöser für die Durchsuchungen war Range Rover im Wert von 175.000 Euro, der im Sommer in Weimar gestohlen wurde. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden das Auto und weiterer gestohlener Luxuswagen in einer Gewerbehalle in Essen gefunden. Die Fahrgestellnummern waren schon manipuliert. Schon damals waren den Polizisten zahlreiche weitere kriminelle Machenschaften aufgefallen.