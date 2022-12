Viele Verstöße bei Kontrollen an Hauptbahnhof

200 Personen nahmen die Polizisten unter die Lupe, 20 Verstöße kamen ans Licht. Die Kontrollierten trugen vor allem verbotene Messer bei sich, aber auch Tierabwehrsprays. Die Folge: Platzverweise und Zwangsgelder von 200 Euro. Die Bundespolizei hatte den Essener Hauptbahnhof per Allgemeinverfügung zur Waffenverbotszone gemacht wegen vieler Gewaltdelikte in den letzten Monaten. Die beanstandeten Waffen hätten unabhängig davon nicht getragen werden dürfen. Durch die Verfügung darf die Polizei aber im Prinzip Jeden ohne Anlass überprüfen. Mitte November waren solche Zonen schon an den Hauptbahnhöfen in Dortmund und Bochum eingerichtet worden.