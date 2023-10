Viele Verstöße bei Clan-Kontrollen

So wurden illegale Geldspielautomaten versiegelt und ein Verfahren wegen Steuerbetrug eingeleitet. Außerdem gab es Anzeigen wegen Baumängeln, verdorbenen Lebensmitteln und mangelnder Hygiene in Gastronomiebetrieben. Im Rahmen von Fahrzeugkontrollen hat die Polizei 38 Verstöße gegen Verkehrsregeln geahndet. Auch ein illegales Autorennen hat sie gestoppt. Dabei sind zwei Fahrer mit bis zu Tempo 120 durch die Essener Innenstadt gefahren. Die Führerscheine haben die Polizisten einkassiert und die Autos beschlagnahmt. Die Einsätze gegen kriminelle Clans laufen in Essen meistens einmal pro Woche. Die Behörden werden dabei regelmäßig von Kräften der Einsatzhundertschaft unterstützt.