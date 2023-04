Viele Staus an Ostern

Besonders betroffen war die A3. Hier gab es 131 Staumeldungen mit einer Länge von 367 Kilometern. Über 200 Stunden mussten die Autofahrer hier ab Oberhausen Richtung Köln und Oberhausen Richtung Arnheim stehen.

Viele Menschen sind über das Osterwochenende in den Urlaub gefahren - das erklärt die hohe Anzahl an Staumeldungen. Letztes Jahr, als es durch die Corona-Pandemie noch viele Einschränkungen gab, standen die Menschen rund 300 Stunden weniger im Stau über Ostern. Doch im Vergleich zu 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie, waren es in diesem Jahr immer noch weniger Staustunden. 2019 haben Autofahrer ca. 1.340 Stunden im Stau verbracht. Eine mögliche Erklärung sind die gestiegenen Preise für eine Urlaubsreise.