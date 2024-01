Viele Radwege nach Dauerregen nicht nutzbar

Betroffen sind z.B. Teile des Emscher Park Radwegs in Essen und Gelsenkirchen. Die Jacobibahn ist zwischen Halde Haniel in Bottrop und dem Golfplatz in Oberhausen auch überflutet und kann nicht genutzt werden. Das Gleiche gilt für einen Teil des Ruhrtalradwegs am Oberhausener Ruhrpark. Wann die Wege wieder genutzt, bzw. freigegeben werden können, kann der RVR nicht abschätzen.