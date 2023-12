Viele neue LED-Leuchten für Mülheims Schulen

Laut Stadt macht das in Summe 100 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr weniger. An den Schulen wurden 2.300 effiziente LED-Leuchten eingebaut. In der Rembergschule wurden unter anderem moderne „Frame-Leuchten“ montiert. Sie sorgen nicht nur dafür, dass Energie gespart wird, sondern auch für einen modernen Look, heißt es. Außerdem gelten sie als weniger anfällig für Störungen, u.a. weil auf Vorschaltgeräte und Starter verzichtet werden kann.





Diese Schulen haben in diesem Jahr neue LED-Leuchten bekommen: