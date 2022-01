Viele neue Corona-Fälle

Positiv aber ist, dass die Hospitalisierungsrate leicht gesunken ist auf 3,37 (Vortag: 3,47). Diese gilt für ganz NRW und beschreibt wie viele Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Insgesamt hat es in Mülheim seit Ausbruch der Pandemie schon 17.430 Corona-Fälle gegeben. 283 Menschen sind seitdem bei uns in der Stadt mit oder an Covid 19 gestorben. Alle Zahlen findet ihr hier.