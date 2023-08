Viele kranke Busfahrer bei der Ruhrbahn

Welche Fahrten betroffen sind, könne nicht im Vorfeld gesagt werden. I.d.R. wird das erst beim Blick in App oder auf die dynamische Anzeigetafel klar. Die Ruhrbahn arbeitet mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen, heißt es. So sollen in den kommenden Tagen fünf neue Busfahrerinnen und Busfahrer an den Start gehen, die gerade ihre Ausbildung abschließen. Bis Anfang des ersten Quartals 2024 werden zudem weitere zwölf Neueinstellungen ausgebildet, sagt die Ruhrbahn.





Die Ratsmehrheit von CDU und Grünen zeigt sich unterdessen irritiert über diese Probleme. Fraglich sei, ob die knappe Personallage schon zum Zeitpunkt des Fahrplanwechsels absehbar war. Sie ärgert sich, dass die Ruhrbahn darüber weder Stadt noch Aufsichtsrat informiert habe. Oberbürgermeister Marc Buchholz soll noch vor der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses Stadt, Politik, Ruhrbahn und Betriebsrat an einen Tisch bringen.





Vor allem in den Sozialen Medien gibt es nach wie vor Beschwerden, das der neue Fahrplan nicht optimal funktioniert. Die Umstellung an sich habe gut geklappt, sagt die Ruhrbahn. Strukturelle Probleme muss aber die Politik angehen, die auch die große Umstellung gefordert und beschlossen hatte. Die Ratsmehrheit von CDU und Grünen sagt, dass man mit der Optimierung bereits begonnen habe. Im Mittelpunkt stehen E-Busse, die Schüler besser zu ihren Schulen bringen sollen. Zum Beispiel von Selbeck zur Luisenschule, von Speldorf nach Oberhausen oder auch von der Innenstadt nach Dümpten. Die Änderungen sollen - wenn möglich - nach den Herbstferien eingeführt werden. Außerdem soll die Ruhrbahn mehr Werbung für die neuen Linien machen.





Nach den Sommerferien hatten Stadt und Ruhrbahn einen großangelegte Umstellung von Buslinien und -takten eingeführt. Damit sollten jährlich zwei Millionen Euro eingespart, das Angebot insgesamt aber verbessert werden.