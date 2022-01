Viele Blitzer in Gelsenkirchen, wenige in Duisburg

Sie hat u.a. die Daten aus verschiedenen Blitzer-Apps ausgewertet. In den 40 größten deutschen Städten sind demnach im Schnitt 11,8 feste, mobile und teilstationäre Blitzer pro Tag und 1.000 Hektar Straßenfläche in Betrieb sind. In der Metropole Ruhr liegt diese Rate zumeist deutlich geringer. Nur Gelsenkirchen liegt mit 12,5 Anlagen über dem bundesweiten Mittel. So sind laut Mitteilung in Oberhausen 10,1 Blitzer täglich im Einsatz, in Essen sind es sieben, in Dortmund 6,8 und in Bochum 6,4. Am geringsten ist die Dichte mit 3,1 Messanlagen in Duisburg.