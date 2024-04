Fester Blitzer auf Aktienstraße weg

In einer Archivmeldung der Stadt Mülheim haben wir gefunden, dass der feste Blitzer auf der Aktienstraße im März 2012 installiert wurde. Das erklärt die veraltete Technik. Ein neuer festinstallierter Blitzer ist an der Stelle erstmal nicht geplant, sagt die Stadt. Die Geschwindigkeit soll dort in Zukunft über die mobilen Blitzanhänger überwacht werden.