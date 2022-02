Viele Beanstandungen bei LKW-Kontrollen

In beiden Städten hat die Polizei den technischen Zustand, die Beladung, Lenk- und Ruhezeiten und Frachtpapiere kontrolliert. Bei 130 Kontrollen haben die Beamten 43 Verstöße festgestellt. An 14 Fahrzeugen gab es technische Mängel, an 14 weiteren war die Ladung schlecht oder falsch gesichert. Zwei Fahrzeuge mussten stillgelegt werden.