Viele Bäume am Auberg fallen erst im Herbst

Am Mülheimer Auberg nahe der Hundewiese bleiben einige Bäume länger stehen, als ursprünglich geplant. Das hat der Regionalverband Ruhr bestätigt. Von den insgesamt 160 Bäumen, die dort gefällt werden müssen, kommen 60 erst in einigen Monaten weg. So soll das Landschaftsbild für Wanderer im Frühling und Sommer noch weitgehend erhalten bleiben, sagte uns ein Sprecher.

© Todor Rusinov - Fotolia