Viele Ausbildungsstellen immer noch unbesetzt

Hier gibt es vom Start weg gutes Geld, heißt es von der IG BAU. Von 935 Euro im ersten bis zu fast 1.500 Euro im dritten Lehrjahr. Die Gewerkschaft wundert und ärgert sich, dass von den insgesamt 1.197 Azubi-Plätzen in Mülheim fast 40 Prozent noch unbesetzt sind. Ähnlich sieht es in den Nachbarstädten aus. In Oberhausen z.B. liegt die Quote bei rund 30 Prozent. Bei den meisten Betrieben, die suchen, ist der Start ins Azubi-Leben noch bis weit in den Herbst möglich, heißt es von der IG BAU.