Viele Apotheken sind heute zu

Die Apothekerkammer geht von einer hohen Protestbereitschaft aus. Damit Patienten und Kunden nicht ratlos vor verschlossenen Türen stehen, verteilen die Apotheker Flyer, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Im Kern fordern sie, dass Bürokratie abgebaut und Strafzahlungen der Krankenkassen abgemildert werden. Außerdem fordern sie, dass ihr Honorar angehoben wird. Der Festbetrag sei seit nunmehr zehn Jahren nicht angepasst worden. Die Apotheker empfehlen, sich rechtzeitig mit den nötigen Medikamenten einzudecken. Am Demo-Tag wird in Mülheim wohl nur eine Notdienstapotheke geöffnet haben, die Phoenix Apotheke in Styrum. Alle Notdienstapotheken finden wir online.