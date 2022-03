Viele Aktionen für künftige Azubis

Die Agenturen wollen damit die zahlreichen Möglichkeiten auf dem Ausbildungsmarkt vorstellen. Zum Beispiel mit Berufsberatungen per Telefon und Videochat. Am Mittwoch (16. März) findet in Mülheim das Azubi-Speed-Dating „Ausbildung auf Rezept“ statt. In der vier.zentrale (Leineweberstraße 15, 45468 Mülheim) möchten sechs Arztpraxen und die beiden Mülheimer Krankenhäuser junge Menschen persönlich kennenlernen, die sich für die Ausbildungsberufe Pflegefachmann/frau oder Medizinische/r Fachangestellte/r interessieren. Los geht es am Mittwoch um 14:30 Uhr. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind aktuell groß, sagt unsere Arbeitsagentur. Insgesamt haben Betriebe 30.000 Ausbildungsstellen mehr gemeldet, als vor einem Jahr. Gleichzeitig ist die Zahl der Bewerber auf Ausbildungsplätze gesunken.





https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/oberhausen/veranstaltung