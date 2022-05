Viel zu tun für Mülheimer Feuerwehr

Dazu zählt ein Dachgeschossbrand an der Duisburger Straße. Hier war Essen auf dem Herd in Flammen aufgegangen. Später brannte es auf der Blücherstraße. Hier musste die Feuerwehr einen Mieter aus seiner stark verrauchten Wohnung befreien. In der Nacht gab es zwei weitere Einsätze. Einen angeblichen Gasaustritt an der Lederstraße, der sich aber als Fehlalarm entpuppte. Schließlich mussten die Retter noch eine Person aus der Ruhr holen. Die war aus ungeklärter Ursache in den Fluss geraten und konnte nicht selbständig ans Ufer gelangen. Laut Feuerwehr war die Person stark unterkühlt und musste auf eine Intensivstation gebracht werden.