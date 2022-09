Viel Programm in der interkulturellen Woche

Menschen aus 140 Nationen leben bei uns in der Stadt. Mülheim beteiligt sich mittlerweile seit 13 Jahren an der bundesweiten Aktionswoche. Auf dem Programm stehen noch zahlreiche Veranstaltungen, u.a. ein Bastel- und Backnachmittag, internationale Küche, Gesprächsrunden und Workshops. Am Sonntag (25.09.) ist Abschluss mit dem internationalen Fest auf der Drehscheibe am Ringlokschuppen. Hier gibt es alle Infos und das komplette Programm.





Die bundesweite Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie wird seit 1975 Ende September gefeiert und von Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Integrationsbeauftragten und -beiräten, Migrantenorganisationen sowie Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.