Veranstaltungen zur Woche gegen Rassismus

Anlass ist der "Internationale Tag gegen Rassismus" am 21. März. Gemeinsam mit der Bezirksschülervertretung und der Stadtverwaltung ist heute ab 9 Uhr eine Veranstaltung auf dem Rathausmarkt geplant. Auch in Nachbarstädten wird es Veranstaltungen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus geben. So läuft z.B. in Essen am Samstag (23.3.) eine große Demo unter dem Motto "Gesicht zeigen gegen Hass und Hetze".