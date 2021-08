Videoberatungstag zur Ausbildungssuche

Die Berufsberater helfen bei der Suche nach der passenden Ausbildung oder einem Studienplatz. Sie unterstützen außerdem beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen, haben passende Vorschläge zu offenen Ausbildungsstellen und stellen den Kontakt zum Ausbildungsbetrieb her. Wer beim Videoberatungstag am Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr mitmachen möchte, muss sich vorab anmelden. Einfach heute noch per Mail den Namen, die Telefonnummer und die E-Mailadresse an Muelheim-Ruhr.Berufsberatung@arbeitsagentur.de, Stichwort: Video-Talk, schicken. Dann wird per Mail ein Link zur Teilnahme gesendet.

Wer Donnerstag keine Zeit hat, kann auch einfach die Hotline der Berufsberatung anrufen: 0208 8506 112. Die Nummer ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr erreichbar.