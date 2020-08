Video erklärt Briefwahl

Bei der Wahl am 13. September müssen wir vier verschiedene Stimmzettel ausfüllen. Einen grauen für die Wahl des Oberbürgermeisters, einen grünen für die Ratswahl, einen in rosa für die Wahl der Bezirksvertretungen und einen in lila für die Wahl des Ruhrparlaments. Damit es für Briefwähler ein bisschen übersichtlicher wird und alle Unterlagen korrekt ausgefüllt werden, hat die Stadt Mülheim ein Video gedreht.

© Ralf Geithe - Fotolia