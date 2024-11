Verstöße gegen Waffenverbot an Hauptbahnhöfen

So wurde am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Freitagabend ein 17-Jähriger kontrolliert. Er hatte nicht nur einen Teleskopschlagstock bei sich, sondern auch mehrere Tüten mit Cannabis. Die Polizei kassierte alles ein und übergab den Jugendlichen seinen Eltern. Am gleichen Abend erwischten Polizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 28-Jährigen, der ein verbotenes Einhandmesser dabei hatte. Gegen den Mann lag auch ein Haftbefehl vor, weil er ein Strafe wegen Autofahrens ohne Führerschein nicht begleichen hatte. Gestern Mittag gab es einen weiteren Verstoß am Dortmunder Hauptbahnhof. Bei einem 34-Jährigen fand die Bundespolizei ein Einhandmesser, einen Schlagring sowie eine asiatische Nahkampfwaffe (Kubotan). In allen Fällen gibt es jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Seit Freitag gilt ein umfassendes Waffenverbot an vielen Bahnhöfen. Die Regelung soll für mehr Sicherheit in der Vorweihnachtszeit sorgen und der Polizei die Kontrollen erleichtern.