Verstöße: Barbershops in Duisburg geschlossen

In Duisburg sind an diesem Wochenende (5./6. April) Großkontrollen u.a. in Barbershops gelaufen. Polizei, Ordnungsamt, Hauptzollamt, Bezirksregierung, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft waren gemeinsam im Einsatz. Dabei haben sie zahlreiche Verstöße festgestellt.

© Polizei Duisburg