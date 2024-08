Verschwundener Junge in Schrank gefunden

In Gelsenkirchen ist die Suche nach einem Dreijährigen am Wochenende (3.8.) glücklich ausgegangen. Am Samstagabend meldete sich ein Vater bei der Polizei und sagte, dass sein Sohn sich in einem unbeobachteten Moment aus dem Garten entfernt hätte.

© Feuerwehr Mülheim