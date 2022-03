Vernetzung von Freiwilligen und Hilfsorganisationen

Freiwillige, die sich engagieren möchten, können sich mit vor Ort aktiven Gruppen von Hilfsorganisationen und Kirchen vernetzen, die Ehrenamtliche suchen. Auf der Online-Börse "Carigo" können sich z.B. Dolmetscher oder Sprachhelfer melden oder Menschen, die sich in Kleiderkammern, Tafeln oder Suppenküchen einsetzen möchten. Ursprünglich war der Dienst nur für den Ennepe-Ruhr-Kreis gedacht und ist jetzt ausgeweitet worden. „Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind schon in Mülheim angekommen. Wir merken jetzt schon, wie breit und groß die Bereitschaft in der Bevölkerung ist, sich dabei mit einzubringen", heißt es von der Mülheimer Caritas. Die Hilfsangebote der registrierten Ehrenamtlichen werden den jeweils vor Ort aktiven Gruppen zur Verfügung gestellt. Diese nehmen dann Kontakt auf, wenn sie den passgenauen Bedarf auf ihrer Seite haben.