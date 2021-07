Vermutlich technischer Defekt die Ursache

Die Polizei ist auf der Suche nach der Ursache für das tödliche Feuer in Broich ein gutes Stück weiter gekommen. Ein Experte hat sich die Räume in der Thüringer Straße angeschaut. Nach ersten Auswertungen war das Feuer am Sonntag in der Wohnung eines 72-Jährigen ausgebrochen.

© OFC Pictures - stock.adobe.com