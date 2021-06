Vermisste Mädchen offenbar tot aufgefunden

Derzeit laufen noch Untersuchungen zur Identifizierung und zur Todesursache. Letzte Gewissheit sollen DNA-Abgleiche bringen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tag erwartet. Eine der weiblichen Leichen wurde am Freitagabend und die andere am Sonntagmorgen gefunden. Die Familien sind informiert und werden von einer Seelsorgerin betreut. Die Mädchen waren am vergangenen Mittwoch beim Baden im Rhein bei Duisburg verunglückt. Eine 17-Jährige war schon unmittelbar danach leblos aus dem Wasser geborgen worden. Sie starb kurze Zeit darauf im Krankenhaus.