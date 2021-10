Vermarktung gestartet

Das Hochhaus am Rhein-Ruhr-Zentrum soll einen neuen Namen bekommen und vermarktet werden. In die 18 Stockwerke sollen vor allem moderne Büros einziehen. Außerdem könnten ein Hotel, Apartments oder auch ein Luxus-Spa in den Rhein-Ruhr Tower einziehen.

