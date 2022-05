Verletzte nach Unfall mit RB32

Mehrere Waggons gerieten laut Bundespolizei daraufhin ins Schwanken. Mehrere Passagiere wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch-Mittag nach Ausfahrt aus dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Im Bahnhof Wanne-Eickel konnten Notärzte die Verletzungen der Passagiere begutachten. Drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Zug konnte nicht weiter fahren. Er musste in die Werkstatt. Die Bundespolizei versucht jetzt herauszufinden, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. Dazu wertet sie jetzt den Fahrtenschreiber aus und Videoaufnahmen aus den Abteilen. Betreiber des RB32 ist die Deutsche Bahn.