Verkehrssicherheit: Mehrere Bäume werden gefällt

Sie könnten auf Fahrbahn oder Gehweg stürzen oder schwere Äste verlieren, heißt es von der Stadt. Betroffen sind Bäume an der Großenbaumer Straße und der Mühlenbergheide. Die Arbeiten laufen bis einschließlich Freitag. Die Großenbaumer Straße muss laut Stadt zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wird dann umgeleitet. In der nächsten Woche (12./13. Dezember) laufen dann am Worringer Reitweg Arbeiten. Auch hier gebe es Bäume, die nicht mehr verkehrssicher sind.