Verkehrsprobleme durch defekte Ampel in Heißen

Offenbar aus Gründen der Verkehrssicherheit gilt z.B. auf dem Frohnhauser Weg Richtung Essen Tempo 30. Am Ende der Abfahrt Heißen aus Essen kommend ist der Linksabbieger gesperrt. Zuständig für die Ampelanlage ist der Landesbetrieb strassen.nrw. Dort läuft eine Anfrage von Radio Mülheim zu Gründen und Dauer des Ausfalls. Bislang haben wir noch keine Infos bekommen. Die Stadt Mülheim sagte auf Anfrage, dass sie von strassen.NRW die Auskunft bekommen haben, dass die Ampel am 11. Oktober repariert und bestenfalls dann auch direkt wieder in Betrieb genommen werden soll.