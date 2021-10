Verkehrsführung wird erneut geändert

Die Sanierung des Rumbachs in der Stadtmitte geht erneut in eine neue Phase. Kommende Woche Dienstag und Mittwoch wird die bisherige Straßenführung zwischen Baustelle und den Gebäuden am Dickswall aufgegeben. Sie wird dann Richtung Forum und Technisches Rathaus verlegt.

© Martin Möller / Funke Foto Services