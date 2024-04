Verhaftung 30 Jahre nach Mord in Mülheim

Die Polizei ging damals von einem Raubmord aus, konnte aber nie einen Verdächtigen fassen. Ermittler der Cold Case-Einheit der Polizei haben sich den Fall noch einmal angeschaut - mit Erfolg. Durch Überprüfen internationaler Datenbanken konnte eine Spur nach Polen verfolgt werden. Fingerabdrücke, die in Mülheim am Tatort gefunden wurden, waren 1985 dort einem Mann nach einem Einbruch abgenommen worden. DNA-Spuren vom Tatort konnten jetzt dem heute 62-Jährigen zugeordnet werden. Er wurde Dienstag an seinem Wohnsitz in Mülheim verhaftet. Offen ist u.a. noch, wo die Beute von damals abgeblieben ist. Am Tatort waren u.a. zwei hochwertige Uhren gestohlen worden. In den nächsten Tagen wollen die Ermittler noch einmal gezielt die Öffentlichkeit suchen.