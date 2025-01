Vergleichsweise unruhige Silvesternacht

An der Eppinghofer Straße hatte in einem Mehrfamilienhaus eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand gestanden. Menschen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Auch im Rettungsdienst kam es in in der Silvesternacht zu zahlreichen Einsätzen. In vielen Fällen hatten sich betrunkene Menschen beim Umgang mit Feuerwerk verletzt. Positiv betont die Feuerwehr, dass es in Mülheim zu keinen Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen ist.