Vereidigung: Neue Polizisten für Mülheim und Essen
Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 14:00
Bei der Polizei Essen / Mülheim haben jetzt (1.9.) über 100 neue Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst angetreten. 103 sind direkt im Polizeidienst.
Dazu kommen zwei neue Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie neun Regierungsbeschäftigte. Zum Start gab es die Vereidigung. Im Anschluss wurde die Nationalhymne gesungen. Im letzten Jahr hatten fast 150 neue Polizisten in Essen und Mülheim ihren Dienst angetreten.