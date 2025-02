Ver.di: Update zu Warnstreiks in dieser Woche

Am Mittwoch (12.2.) ist die Belegschaft der Ruhrbahn aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut Unternehmen werden an diesem Tag keine Busse, Straßen- und U-Bahnen unterwegs sein. Nicht vom Streik betroffen sein sollen die Fahrten zwischen Schul- und Sportstätten.





Am Donnerstag sind auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Das hat die Gewerkschaft ver.di heute (10.2.) nachträglich bekannt gegeben. Der Streikaufruf betreffe auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas. Konkrete Auswirkungen des Warnstreiks bei der Stadt sind noch nicht bekannt. Sobald wir Infos haben, ergänzen wir diesen Artikel. Bei den letzten Streikmaßnahmen, die die Stadtverwaltung in Mülheim betroffen haben, waren viele Servicestellen nur eingeschränkt zu erreichen oder sogar ganz geschlossen. In den Kitas konnten Notgruppen eingerichtet werden.





Zuvor war schon bekannt geworden, dass die Belegschaft der Sparkasse Mülheim am Donnerstag die Arbeit ruhen lassen soll.





Ver.di ruft seit ein paar Tagen punktuell in NRW zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft ist in der laufenden Tarifrunde unzufrieden mit dem Verlauf des ersten Verhandlungsgesprächs. Sie fordert u.a. acht Prozent mehr Lohn, mindestens ab 350 Euro mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Städten und Bund.